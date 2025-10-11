Hafif Sağanak Yağışlı 9.5ºC Ankara
AA 11.10.2025 21:34

Kocaeli'de bebekli aracı sıkıştırıp kazaya neden olan sürücülere ceza yağdı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Körfez geçişinde trafikte sıkıştırdıkları aracın kaza yapmasına neden olan sürücülere 7 suçtan idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de bebekli aracı sıkıştırıp kazaya neden olan sürücülere ceza yağdı
[Fotograf: DHA]

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde "Bir sürücünün bir başka aracı sıkıştırarak kaza yapmasına neden olduğuna" dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "10 Ekim'de meydana gelen olayın şüphelileri kısa sürede yakalanmış ve sevk edildikleri adli makamlar tarafından sürücü belgelerine süresiz olarak el konulmuştur. Ayrıca söz konusu araç sürücülerine 7 suçtan idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği ve trafikte kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

