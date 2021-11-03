Palamut sezonundan umduğunu bulamayan balıkçıların yüzünü hamsi bereketi güldürüyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında avlanan balıkçılar gece saatlerinden itibaren Cide Limanına gelmeye başladı.

İskeleye yanaşan teknelerdeki hamsinin ihtiyaç fazlası, balık fabrikalarına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Hamsinin kilosu 10 liradan satılıyor

Balıkçıların bol miktarda hamsi avlaması tezgahlara da olumlu yansıdı. Cide ve İnebolu’da hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü.

Balıkçılar, özellikle Kastamonu açıklarında hamsinin bollaştığını ve bir süre bu bölgede avlanacakları öğrenildi.