Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstinat duvarı 2 aracın üzerine çöktü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ta sağanak nedeniyle çöken istinat duvarı 2 aracı kullanılmaz hale getirdi.
Kahramanmaraş’ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Pirireis Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarı çöktü.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Park halindeki 2 araç duvar altında kaldı.
Bölgede 4 ev tahliye edildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Sağanak
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