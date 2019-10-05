Kastamonu'nun Abana ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarın dalga yüksekliğini artırması, yaşamı olumsuz etkiledi.

Balıkçılar barınaklarına güçlükle ulaştı, rıhtımda bağlı iki tekne suya gömüldü.

Teknelerin halatları koptu, kulübelerin çatıları zarar gördü

Bazı teknelerin halatlarını koparan rüzgar, kulübelerin çatılarına zarar verdi. Batan tekneler, çevredeki balıkçıların yardımıyla ve iş makinesinin desteğiyle bakıma alınmak üzere karaya çıkarıldı.

Balıkçı Mustafa Acar, balıkçıların fırtınaya hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Fırtınayı öğrenince teknelerini korumak için barınağa geldiklerini anlatan Acar, "Biz de hemen kayıklarımızı kurtarmak için rıhtıma geldik. Maalesef iki arkadaşımızın teknesi battı. Ağaçlara ve çatılara da zarar veren fırtınanın etkisini kaybetmesiyle tekneleri kurtardık. Yeniden denize açılabilmek için de fırtınanın dinmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA