Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, COVID-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, yasağa uymayarak sokağa çıkan 20 yaş altı gençlere, 65 yaş ve üstü kişilere ve toplu halde bulunarak sosyal mesafeye aykırı hareket eden 51 kişiye 19 bin 992 lira para cezası uyguladı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.