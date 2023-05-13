Parçalı Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 13.05.2023 20:25

Kastamonu'da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde mağara gezisi sırasında kaybolan kişiye 14 gün sonra ulaşıldı.

Kastamonu'da kaybolan kişi 14 gün sonra bulundu
[Fotograf: AA]

İstanbul'dan kenti gezmeye gelen yaklaşık 30 kişilik grup, 30 Nisan'da Ilgarini Mağarası'nı ziyaret ettikten sonra grupta yer alan Hüseyin Alıcı'dan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.

Alıcı, bugün öğleden sonra Pınarbaşı ilçesine bağlı Sümenler köyü Kazla Mahallesi'nde yaşayan Esma Duzla'nın evine geldi.

Bunun üzerine köylüler, durumu Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar'a bildirdi. Yaşar'ın da bilgiyi ilgililere aktarması üzerine köye sağlık ekibi gönderildi.

Ambulansla Pınarbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülen Alıcı, tedavi altına alındı. Alıcı'nın sağlık durumu iyi.

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Florya açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:33
İsrail ordusu: Gazze'de 9 Mayıs'tan beri 371 hedefi vurduk
21:41
Heykelleri gerçek sanan at şaha kalktı
21:10
Sakarya'da otomobil şarampole devrildi: 7 yaralı
21:06
Zambiya'da otobüs kamyonla çarpıştı: 24 ölü
21:30
İsrail ile Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandı
20:47
Yunanistan'ın İsrail'den aldığı M-346 uçaklarının ikisi ülkeye ulaştı
Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
Ankara'da suya gömülen araç yaklaşık 19 saat sonra çıkarıldı
FOTO FOKUS
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
Ukrayna'da boks turnuvası metro istasyonunda yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ