Az Bulutlu 20.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.11.2025 13:23

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan 7 gündür haber yok

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 7 gün önce evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan kadın ile 5 yaşındaki oğlunu arama çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan 7 gündür haber yok
[Fotograf: AA]

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman hakkında yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından emniyet, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli çalışma yürüttü.

Jandarma ve AFAD ekiplerince, engebeli ve ormanlık arazide dron ile havadan arama yapıldı. Çalışmalara 4 iz arama köpek timi de eşlik etti.

Kastamonu'da kaybolan anne ve oğlundan 7 gündür haber yok

Çalışmalarda Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile teknik istihbarat ekibi, istihbarat araştırma timi, adli kolluk görevlisi, emniyet istihbarat araştırma ekibi, emniyet suç araştırma ekibi arama ve adli soruşturma kapsamında görev aldı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri İlişi Çayı'nda aramalarını sürdürüyor.

Ekipler, arama çalışmasını anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ve çevre köylerde yürütüyor.

Sıradaki Haber
“Ateşi geçirmem” diyen Nazife’nin köyünde yeni evlerin temeli atıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:52
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
13:33
“Ateşi geçirmem” diyen Nazife’nin köyünde yeni evlerin temeli atıldı
13:29
28 Şubat davasında gerekçeli karar açıklandı
13:27
Abdülhamid Han sondaj gemisi 'Mavi Vatan'da 1 yılını tamamladı
13:12
Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
13:14
10 İlde siber suç operasyonu: 79 şüpheli yakalandı
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
Arşiv fotoğraflarıyla Atatürk'ün son yolculuğu
FOTO FOKUS
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
Selanik'teki Atatürk Evi restorasyonun ardından bugün kapılarını açıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ