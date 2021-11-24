Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde kar ve sis etkili oluyor.
Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve sis yoğunlaştı.
Yolda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyarıyor.
Bu arada, kar yağışıyla ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı, sisin ormanlık alanda oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülendi.
Etiketler: Kar Yağışı Kastamonu
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