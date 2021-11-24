Kastamonu'nun Karadeniz sahilinde yer alan Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinin il merkezine ulaşımını sağlayan Yaralıgöz Geçidi'nde kar yağışı ve sis yoğunlaştı.

Yolda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları için uyarıyor.

Bu arada, kar yağışıyla ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı, sisin ormanlık alanda oluşturduğu görsel şölen drone ile görüntülendi.