İHA 30.12.2025 16:27

Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi

Kastamonu'da 4 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle, Küre ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı.

Kastamonu'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle bazı ilçelerde adeta hayat durma noktasına geldi. Kar yağışı sebebiyle, Küre ve Ağlı ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı.

Kar yağışının durmasının ardından, ilçe merkezlerinde yaşayan bazı vatandaşlar kar altında kalan araçlarını bulmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise çökme riskine karşı evlerinin çatılarını küreklerle temizledi.

Kastamonu'da kar manzaraları dronla görüntülendi

Ağlı Belediyesi ve Küre Belediyesi ekipleri de ilçe merkezinde yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. İş makineleriyle toplanan karlar, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınıyor.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de yollarda biriken karı küreme çalışmasını sürdürüyor. Kastamonu İl Özel İdaresi ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de 610'den fazla kapalı olan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

 

Hava Durumu Kar Yağışı Kastamonu
