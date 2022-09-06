Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 04:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
Kastamonu'da gerçekleştirilen telefon kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince telefon kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, IMEI'leri başka telefonlara yüklenmiş 15 kayıt dışı telefon, 11 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli çaplarda 48 fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Kastamonu Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz