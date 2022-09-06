Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 04:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 80 DY 441 plakalı otomobil, Bostanlar köyü mevkiinde O.İ. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü O.İ. ile yanındaki A.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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