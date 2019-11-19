Türkiye

Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza uygulandı

19 Kasım 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:03

Kastamonu'da yapılan koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza kesildi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]