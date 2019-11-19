Türkiye
Kastamonu'da kaçak avlanan 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza uygulandı19 Kasım 2019 Salı 10:28 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 11:03
Kastamonu'da yapılan koruma ve kontrol çalışmaları sırasında, kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişiye 4 bin 623 lira ceza kesildi.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğü av koruma kontrol ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sırasında, Kastamonu'nun Araç ilçesi kırsalında kaçak avlanan 5 kişi tespit edildi.
Bu kişilere, 4 bin 623 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından koruma ve kontrol çalışmaları, 7 gün 24 saat devam ediyor.
Kaynak: AA
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