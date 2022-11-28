Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" gözaltına alındı
Kastamonu'da FETÖ'nün "izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan E.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı, "bölge talebe mesulü" ve "kadın izdivaç sorumlusu" olduğu belirlenen E.S, kent merkezinde yakalandı.
E.S, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü.
Son Haberler
- 13:43
- 13:41
- 13:32
- 13:28
- 13:26
Sıradaki Haber
Bakırköy-Kirazlı metro hattında ilk ray kaynağı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz