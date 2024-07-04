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Türkiye
AA 04.07.2024 11:00

Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor
[Fotograf: AA]

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye giden Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 4 ayrı noktadan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgeye üç yıldırım düştü

Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, gazetecilere, Koçcağız ve Cambaz köyleri arasındaki ormanlık alanında başlayan yangının devam ettiğini söyledi.

Gazibeyoğlu, "Dün bölgeye üç yıldırım düştü. Saat 18.30'da ihbar geldi. 18.45 itibarıyla ekipler müdahaleye başladı. Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay ekiplerimiz arazöz ve su ikmal tankları ile yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor"

Yangına havadan da müdahale edildiğini anlatan Gazibeyoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah itibarıyla helikopter istedik. Helikopter gerekli yerlere su bıraktı. Yangının büyümesini önlemeye çalışıyoruz. Hem havadan hem yerden müdahale ediyoruz. Arazi yapısı çok kötü, engebeli, sarp bir arazi. Dozerlerle yollar açtık. Ekiplerimizi o yollardan soktuk. Yerden müdahalelerimiz de devam ediyor. Bursa'dan jandarmaya ait ikinci bir helikopter gelecek."

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Kastamonu Orman Yangını
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