Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Kastamonu’da gece saatlerinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.

Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü.

Buzlanan zeminde ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü de kaldırıma ya da diğer araçlara çarparak kaza yaptı. Kentte 112 sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı.

100’ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği Kastamonu’da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambülanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor"

Öte yandan Kastamonu Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konu ile alakalı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu açıklama yaptı.

Başkan Vidinlioğlu, açıklamasında belediyenin tüm imkanları ile sahada olduğuna vurgu yaptı. Saat 05.00’dan itibaren ekiplerin sahada çalıştığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Ekiplerimizin yoğun mesaisi gece saat 05.00’ten itibaren devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterlerde tuzlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi.

Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor. İlk olarak ana yollarda ve ana caddelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun ve özverili bir çalışma yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu noktada tüm hemşehrilerimin dikkatli ve tedbirli olmalarını da önemle hatırlatmak istiyorum."