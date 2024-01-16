Hafif Yağmurlu 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 16.01.2024 12:35

Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu

Kastamonu’da gizli buzlanma sebebiyle meydana gelen kazalarda 9 kişi yaralandı. Kazalar ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kastamonu’da gece saatlerinde soğuk ve yağışlı hava etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü ilde yollar ve kaldırımlar buz pistine döndü.

Sabah saatlerinde işe ya da okula gitmek için evlerinden çıkan çok sayıda vatandaş, buzlanan zeminde kayarak düştü.

Buzlanan zeminde ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda sürücü de kaldırıma ya da diğer araçlara çarparak kaza yaptı. Kentte 112 sağlık ekipleri, ambulanslar, polis ekipleri ve zabıta ekipleri de olaylara müdahale etmekte zorlandı.

100’ün üzerinde maddi hasarlı ve yaralamalı kazanın meydana geldiği Kastamonu’da 9 kişi yaralandı. Yaralılardan bazıları kendi imkanları ile bazıları ise ambülanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor"

Öte yandan Kastamonu Belediyesi ekipleri, yollarda tuzlama ve kumlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Konu ile alakalı Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu açıklama yaptı.

Başkan Vidinlioğlu, açıklamasında belediyenin tüm imkanları ile sahada olduğuna vurgu yaptı. Saat 05.00’dan itibaren ekiplerin sahada çalıştığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, “Ekiplerimizin yoğun mesaisi gece saat 05.00’ten itibaren devam ediyor. Öncelikli olarak ana arterlerde tuzlama çalışmaları ekiplerimiz tarafından gerçekleştirildi.

Buz çözücü solüsyon çalışmalarımız da aynı doğrultuda devam ediyor. İlk olarak ana yollarda ve ana caddelerde çalışmalarını gerçekleştiren ekiplerimiz mağduriyetlerin giderilmesi adına yoğun ve özverili bir çalışma yapıyorlar. Tüm ekiplerimiz sahada. Bu noktada tüm hemşehrilerimin dikkatli ve tedbirli olmalarını da önemle hatırlatmak istiyorum."

ETİKETLER
Hava Durumu Kar Yağışı Kastamonu
Sıradaki Haber
Sağlık ekibi uyandırdı, "Ben ölmedim mi" diye şaşırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
İsrail 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 5 bin 980 Filistinliyi gözaltına aldı
14:13
Artvin Camili bölgesinde karla mücadele
14:11
Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi
14:04
İsrail güçleri Lübnan'a saldırıyı simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi
13:59
Ardahan'da sıcaklık eksi 28,4 dereceye kadar düştü
14:00
İsrail'in saldırıları Gazze'deki çocukları sütten mahrum bıraktı
İzmir'de sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı
İzmir'de sağanak sonrası dere taşkınları yaşandı
FOTO FOKUS
Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu
Kastamonu'da buzlanma çok sayıda kazaya neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ