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Türkiye
TRT Haber 16.01.2024 12:12

Togg kullanıcılarından 20 santimetre karda test sürüşü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yerli otomobil Togg kullanıcıları, 20 santimetre karlı yollarda aracı test ettiler.

Karlıova ilçesinde yaşayan Sedat Bingöl ve Gökhan Şensoy, aldıkları Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'un T10X modelini 20 santimetre kalınlığındaki karla kaplı yollarda da test etti.

Hava sıcaklığının eksi derecelerde seyrettiği ilçede buzlu ve karlı yollarda gerçekleşen test sürüşünü ilçe sakinleri de izledi. 

Togg kullanıcılarından 20 santimetre karda test sürüşü

"Buzda, karda, çamurda gidiyoruz"

Togg'un eksi 20 derecede bile tek marşla çalıştığını ifade eden otomobil sahibi Sedat Bingöl, sürüşü şöyle değerlendirdi:

"Togg aldık ve gayet memnunuz. Eksi 20 derecede sabah marşa bastığımız gibi çalışıyor. 15-20 santimetre kar içinde rahatlıkla gidip, gelebiliyoruz. Arka itişli olduğu için biraz ön yargı vardı. Burada genelde önden çekişli araçlar alınıyor. 'Elektrikli araçlarda sıkıntı yaşanıyor' diyenler oldu. Aldım ve 2 aydır kullanıyorum. Herhangi bir problem yok, gayet memnunum ve şarjı da iyi gidiyor.

Buzda, karda, çamurda hiç kalmadan gidiyoruz. Togg almayı düşünen arkadaşlarımız ön yargıyı kırmak için denedi. Buzda nasıl gidiyor, karda kalır mı kalmaz mı, kayar mı gibi kaygılarını gidermek için denediler ve testi başarılı bir şekilde geçti."

Togg kullanıcılarından 20 santimetre karda test sürüşü

"Test yaptık, gayet başarılı geçti"

Togg almayı düşünen Yusuf Bingöl de "Karlıova'da 6 ay boyunca kışı yaşıyoruz. Burası, her aracın giremeyeceği bir memleket. Bizler bugün hem arabayı denedik hem kış şartlarında yolda kalır mı kalmaz mı diye test yaptık. Gayet başarılı geçti" diye konuştu.

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Bingöl Kar Yağışı TOGG
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Togg 20 santimetre karda test edildi
Togg 20 santimetre karda test edildi
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