Sağlık ekibi uyandırdı, "Ben ölmedim mi" diye şaşırdı

Olay dün saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinde hareketsiz halde yatan Erol M'yi gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İtfaiyenin işletmenin kapısını açmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Erol M'nin nabzını kontrol ettikten sonra yattığı yerden kaldırdı.

Sağlık ekibini karşısında gören Erol M, "Ben ölmedim mi ya?" diye tepki verdi.

Durumunun iyi olduğu, sadece alkollü olduğu tespit edilen Erol M, sağlık ekibine teşekkür etti. Erol M'ye alkol almaması tavsiyesinde bulunan ekipler, işyerinden ayrıldı.