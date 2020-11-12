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Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Doğanyurt İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Ortaburun köyünde son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle salgının kontrol altına alınması amacıyla 14 gün karantina uygulanacak.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 23:47
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