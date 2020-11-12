Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da 1 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 mahalle karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Bu çerçevede, Denizgören Mahallesi'nin bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 21:43
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