İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, kurulun Kaymakam Vekili Mehmet Ali İmrak başkanlığında toplandığı belirtildi.

Halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla karantina kararı verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Artan koranavirüs vakaları ve temaslı sayılarının yüksek olması nedeniyle Aşağıçaylı, Batıbeleören ve Katran köylerine giriş ve çıkışların ikinci bir karar alınıncaya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."