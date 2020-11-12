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Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki 7 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 kişiden 2'si tutuklandı, diğeri Diyarbakır'a gönderildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede sınırdan yurt dışına kaçma girişiminde oldukları belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen şüphelilerden M.S.A, N.E. ve M.E'nin FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlendi.
M.S.A. soruşturmasının sürdüğü Diyarbakır'a gönderildi.
Adliyeye sevk edilen N.E. ve M.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü YunanistanSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 22:34
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