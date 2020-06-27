Haber Giriş: Kaynak: AA
Kastamonu'da ahşap evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın 3 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Samatlar köyü Halaçlar Mahallesi'nde Fikri Demir'e ait 2 katlı evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Araç Belediyesi ve İğdir Samatlar Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın kastamonu ev yangınıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 01:06
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