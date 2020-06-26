Haber Giriş: Kaynak: AA
Bartın'da zehir tacirlerine yönelik operasyon: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları hız kesmeden sürüyor.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Bartın ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilenlerden 5'i tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
Etiketler: bartın haberler bartın uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 23:49
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