Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.36'da Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 26, 2020
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 41.68 km.Dodecanese (Yunanistan), 118.02 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.06.2020, 22:36:39 TSİ
Enlem : 35.7860 N
Boylam : 26.6610 E
Derinlik : 25.69 km
Detay : https://t.co/ud2at25QX1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Depremin 25,69 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 123 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
Etiketler: son dakika muğla datça deprem son depremlerSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 22:57
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