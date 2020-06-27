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Denizde sürüklenen iki çocuğa Sahil Güvenlik'ten yardım eli
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de şişme deniz oyuncağıyla denizde sürüklenen iki çocuğu, Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.
Olay İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi.
Kabakum mevkisinde, bir şişme deniz oyuncağının 2 çocukla sürüklendiği ihbarını alan ekipler, bölgeye hareket etti.
7 ve 10 yaşlarındaki iki kuzeni kurtaran ekipler, yüzerek onları kurtarmaya gelen çocuklardan birinin annesini de başka bir bota aldı.
Dikili Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına götürülen iki çocuk ile annenin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirildi.
Etiketler: şişme deniz oyuncağı izmir haber izmir dikiliSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 01:14
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