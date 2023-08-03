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Türkiye
AA 03.08.2023 16:16

Kaş'ta makilik alanda yangın

Antalya'nın Kaş ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kaş'ta makilik alanda yangın
[Fotograf: AA]

Yeniköy Mahallesi Asaz mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kaş'ta makilik alanda yangın

Yangına, 3 helikopter, 2 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 dozerle müdahale edildi.

Yangının yakın bölgede bulunan orman, tarım arazileri ve yayla evlerine sıçramaması için havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütüldü.

2,5 hektar alan zarar gördü

Kontrol altına alınan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık 2,5 hektar makilik alan zarar gördü.

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