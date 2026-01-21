Açık -7.4ºC Ankara
DHA 21.01.2026 05:12

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenler anıldı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın faciasının yıl dönümünde otel önünde anma töreni düzenlendi. Yangında ölenlerin isimleri otelin duvarına yansıtılırken havaya dilek balonları uçuruldu.

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenler anıldı

Bolu'da, 21 Ocak 2025'te kayak merkezi Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi, 133 kişi yaralandı.

Yangının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada yargılanan şüpheliler hakkında 31 Ekim 2025'te karar verildi.

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenler anıldı

Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar, 34 çocuğa karşı 'olası kastla öldürme' suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitirenler anıldı

Aynı sanıklara ayrıca yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez 'olası kastla öldürme' suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verildi.

