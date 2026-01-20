Açık -3.9ºC Ankara
AA 20.01.2026 22:45

Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü

Balıkesir'in Havran ilçesinde, çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de otomobil çöp kamyonuna çarptı: 1 ölü
[Fotograf: AA]

Balıkesir-Edremit D-230 kara yolu Entur Kavşağı'nda T.C. idaresindeki Edremit Belediyesine ait çöp kamyonuna, aynı istikamette ilerleyen Ö.Ç. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanındaki M.Ş. ve B.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Ö.Ç., yaşamını yitirdi.

Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan M.Ş.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Balıkesir Trafik Kazası
