Parçalı Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 19.09.2025 04:21

Kartal'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kartal’da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kartal'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kordonboyu Mahallesi Turgut Özel Bulvarı Pendik istikametinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçlarda sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Daha sonra 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler, kazaya karışan bir otomobilde akaryakıt kaçağı tespit edilmesi üzerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Adıyaman'da tanker ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:47
Esenler'de bariyere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
03:16
Adıyaman'da tanker ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü
03:14
Gazze'de 2 gündür süren internet ve iletişim kesintisi sona erdi
01:50
Dünya genelinde 400'ü aşkın sanatçı, "Soykırıma müzik yok" sloganıyla İsrail'i boykot ediyor
04:24
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
00:59
Milas'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
TEKNOFEST İstanbul'un 2. gününde hava gösterileri
FOTO FOKUS
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
İzmir'de toplanmayan çöpler bu kez de yangın çıkardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ