Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat Çarşamba günü çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın etrafındaki binalardan birinin bodrumuna TRT Haber ekipleri ulaştı.
Görüntülerde, binanın tavanının çöktüğü, kiriş ve kolonların patladığı görülüyor.
Polis tarafından kapatılan alana vatandaşların girişine izin verilmezken, vatandaşlar güvenlik şeridinin arkasından yıkım çalışmalarını seyretti.
Yıkımına 10 Şubat'ta başlanan apartmandaki çalışmaların ardından kepçelerle molozları ayrıştırma ve taşıma işlemine başlanması bekleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çöken bina çevresindeki 10 apartmanın analiz edildiğini ve 8'inin yıkımına karar verildiğini açıklamıştı.
Haber: Elif Akkuş