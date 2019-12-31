Türkiye
Kartal'da istinat duvarı çöktü31 Aralık 2019 Salı 11:20 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:30
İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan bir binanın otoparkındaki istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması ise sürüyor.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal'a bağlı Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki bir apartmanın istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan çukura düştü.
Olay nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika Kartal istinat duvarı çökme