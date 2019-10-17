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Kartal'da iş yeri yangını17 Ekim 2019 Perşembe 19:09 - Son Güncelleme 17 Ekim 2019 Perşembe 19:14
İstanbul Kartal'da bir mobilya atölyesinde çıkan yangın korkulu anlan yaşanmasına neden oldu. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
[Fotoğraf: AA]
Kartal Yakacık Gümüşpınar Mahallesi Balcıdere Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binanın üst katlarına da sıçradı.
Yangına müdahale için Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli, Kurtköy, Kayışdağı itfaiye gruplarından ekipler yönlendirildi.
Alevler mahallede korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Atölyeden yükselen duman çok uzaklardan bile görüldü.
Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kartal İstanbul yangın mobilya atölyesi