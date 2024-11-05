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Türkiye
AA 05.11.2024 18:07

Kartal'da biriken çöpler çevreye kötü koku yayıyor

Kartal Belediyesi'nde grev yapan işçiler, işlerine dönmelerine rağmen ara sokaklarda çöplerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çöplerin birikmesi nedeniyle çevreye kötü kokular yayılmaya devam etti.

Kartal'da biriken çöpler çevreye kötü koku yayıyor
[Fotograf: AA]

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçilerinin, ek protokol sözü üzerine işlerine dönmelerine rağmen ara sokaklarda çöplerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin birikmesi nedeniyle çevre kötü kokular yayılmaya devam etti.

Kartal'da biriken çöpler çevreye kötü koku yayıyor

Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı.

İlçede ana arterlerdeki konteynerlerde çöplerin alınıp ara sokaklardakilerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Kartal'da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplere vatandaşlardan tepki
Kartal'da işçilerin eylemi nedeniyle biriken çöplere vatandaşlardan tepki

Ne olmuştu?

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, 3 Kasım akşamı Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Kartal'da biriken çöpler çevreye kötü koku yayıyor

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam" demişti.

Dört ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı almıştı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını duyurmuştu.

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