Kamyon kasasından tekstil ürünlerini çaldılar

Gece saatlerinde ticari araçla Hamidiye Mahallesi'ne gelen zanlılar, park halindeki kapalı kasa kamyonun yanına yaklaştı. Şüpheliler, kasasını açtıkları kamyonda bulunan, içinde tekstil ürünlerinin olduğu kolileri alarak araçlarına yüklemeye başladı.

Hırsızlık anı kameralara da yansıdı

Bu sırada kamyonun bulunduğu yere gelen mal sahibi, şüphelilere engel olmaya çalışırken zanlılar araçlarına binerek hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi, bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.