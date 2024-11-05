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Türkiye
AA 05.11.2024 17:32

Kamyon kasasından tekstil ürünlerini çaldılar

İstanbul Sultanbeyli'de park halindeki kamyonun kasasından tekstil ürünlerinin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gece saatlerinde ticari araçla Hamidiye Mahallesi'ne gelen zanlılar, park halindeki kapalı kasa kamyonun yanına yaklaştı. Şüpheliler, kasasını açtıkları kamyonda bulunan, içinde tekstil ürünlerinin olduğu kolileri alarak araçlarına yüklemeye başladı. 

Hırsızlık anı kameralara da yansıdı

Bu sırada kamyonun bulunduğu yere gelen mal sahibi, şüphelilere engel olmaya çalışırken zanlılar araçlarına binerek hızla uzaklaştı.

Hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi, bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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