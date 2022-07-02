İstanbul'un Kartal ilçesinde seyir halinde olan Hüsniye Tuna G. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak refüjde bulunan ağaca çarpıp takla attı. Çarpmanın etkisiyle ağacı yerinden söken otomobil, takla atarak ters döndü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü ve yanında bulunan Umut D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Umut D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis yolda başka bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem alırken itfaiye ekipleri de otomobilde inceleme yaptı.

Yapılan incelemenin ardından hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.