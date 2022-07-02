Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 01:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çay bahçesinde ağaç devrildi: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Bursa'da çay bahçesinde üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çamlık alanında bulunan çay bahçesinde oturan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişilik bir ailenin üzerine, yanlarında bulunan çam ağacı kırılarak devrildi.
Devrilen ağacın parçalarının değmesiyle Gizem S. ile Özge M. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Bursa
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