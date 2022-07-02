Adana'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Zanlılar, A.Ö., B.C., E.A. ve B.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

M.D., V.C.M., K.Y., F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirilmişti.