Haber Giriş: 2 Temmuz 2022 Cumartesi 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da dolandırıcılık operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.
Zanlılar, A.Ö., B.C., E.A. ve B.K. işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
M.D., V.C.M., K.Y., F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirilmişti.
Etiketler: Adana Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Kocaeli'de kiremit yüklü kamyon alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz