Kartal sahilinde 3 gündür görülen deniz salyası çevre sakinlerinin endişelenmesine neden oldu.

Sahili saran ve dibe çöktüğünde deniz canlıları için büyük tehlike oluşturan deniz salyası dron ile havadan görüntülendi.

"Bu kirlilik 2-3 gündür var"

Salyayı kirlilik olarak yorumlayan vatandaşlardan Kemal Bulut, "Bu kirlilik 2-3 gündür var. Önce beyazdı sonra sarı oldu. İleride bir dere var ama oradan aktığını zannetmiyorum. Denizin altından ya da gemiler bazen gece duruyor, onlardan kaynaklanıyor olabilir" dedi.

"Çok fena kanalizasyon kokusu geliyor"

Arkadaşları ile birlikte sahilde gezen Hakan Akbaş ise, "Kaynağını bilmiyorum ama çok pis duruyor. İlerlerde çok fena kanalizasyon kokusu geliyor ve nefes almakta güçlük çektim. Haftada bir sahili kullanıyorum, o zaman da temiz görmek isterim" diye konuştu.