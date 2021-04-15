Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.

Ekipler, kamu kurumu ve bankaya girmek isteyen 3 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.