Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasya'da karantinayı ihlal eden 3 kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Amasya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında, karantina kurallarına uymayan 3 kişi yurda yerleştirildi.
Kentte HES kodu olmadan kamu binaları ile pazar yerlerine girişlerin yasaklanmasının ardından polis ve zabıta ekipleri denetimlerini artırdı.
Ekipler, kamu kurumu ve bankaya girmek isteyen 3 kişinin karantinada olması gerektiğini belirledi.
Karantina ihlali yaptıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulanan kişiler, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina HES Kodu
Sıradaki Haber
Van’da PKK/KCK operasyonu: 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz