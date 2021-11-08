Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 17:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta sulama kanalından demir kapak çalan 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Arpaçay ilçesinde, sulama kanalından demir kapakları çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk bölgesinde yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesinde, Devlet Su İşlerine ait sulama kanalından bir süre önce 8 demir kapak çalındı.
Hırsızların yakalanması amacıyla görevlendirilen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi, çalınan demir kapakları bir hurdacıda buldu. Demir kapakları çalıp hurdacıya sattıkları belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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