Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kars’ta PKK/KCK operasyonu
[Fotoğraf: İHA]
Kars’ta TEM ekiplerince düzenlenen operasyonda terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütünde silahlı faaliyetler yürüttüğü belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Kars Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütünde önceki yıllarda silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edilen Selim nüfusuna kayıtlı A.M. (36), düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan A.M., Kars İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Burada işlemleri tamamlanan A.M. adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.
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