Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta keklik avlayan kişiye 24 bin lira ceza kesildi
[Fotograf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yasa dışı keklik avladığı tespit edilen kişiye 24 bin lira ceza uygulandı.
Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Park Şefliği ile jandarma ekipleri, bölgede yasa dışı av yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, Akkoz köyü kırsalında yasa dışı keklik avladığı tespit edilen kişiye 24 bin lira ceza kesti.
Kaçak avcının aracında 20 kınalı keklik ele geçirildi.
Etiketler: Kars Kaçak Avcılık
Son Haberler
- 21:18
- 10:29
- 10:23
- 10:29
- 10:19
Sıradaki Haber
Bursa ve Niğde'de arazi toplulaştırması yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz