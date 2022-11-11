Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki bazı yerlerle Niğde'nin Çamardı ilçesi Kavlaktepe köyünde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi.

Öte yandan, Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği, kararda sınırları gösterilen ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

Bu ovalar, Afyonkarahisar'daki Başmakçı, Ağrı'daki Patnos ve Tutak, Amasya'daki Ballıdere ve Eskikızılca, Erzurum'daki Hınıs ve Horasan, Sivas'taki Hafik ve Ulaş, Tunceli'deki Eğripınar ve Karasar ovaları olarak sıralandı.

Söz konusu ovaların sınırları içindeki onaylı planlı alanlarla daha önce ilgili mevzuatı uyarınca tarım dışı kullanma izni verilmiş olan alanlar, kapsam dışı olacak.

Bu arada, büyük ova koruma alanı olarak belirlenen Muş ile Ovacık ovaları sınırlarına ilişkin harita değiştirildi. Muş Ovası'na ilişkin karar, 21 Ocak 2017, Ovacık Ovası'na ilişkin karar ise 2 Haziran 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.