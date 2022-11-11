İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı
Mısır'dan Romanya'ya seyir halindeki yük gemisi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altında arızalandı. Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan gemi Türkeli'ye demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Boğazı'nda arızalanan 228 metre boyundaki geminin kurtarılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Mısır’dan Romanya'ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan Sakızaya Elegance isimli 228 metre boyundaki dökme yük gemisi, İGTH merkezimiz koordinasyonunda kılavuz kaptanımız, Kurtarma-11, Nazımtur römorkörlerimiz refakatinde Türkeli'ye demirletildi."
Mısır’dan Romanya’ya seyir halindeyken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altında makine arızası yapan SAKIZAYA ELEGANCE isimli 228 m boyundaki dökme yük gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-11, NAZIMTUR Römorkörlerimiz refakatinde Türkeli’ye demirletildi pic.twitter.com/KCCwNGoUcK— KEGM (@kiyiemniyet) November 11, 2022
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