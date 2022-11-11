Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te fabrika yangını
[Fotograf: AA]
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yakındaki bir depoya da sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
İlçenin Aydınlar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın çevresindeki gıda deposuna da sıçradı.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye görevlisi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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