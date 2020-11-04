Kars'ta, dün geceden itibaren etkili olan ve zaman zaman yoğunlaşan sisin görüş mesafesini düşürmesi hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Sis yüzünden İstanbul Havalimanı'ndan Kars Harakani Havaliman'ına yapılması planlanan İstanbul-Kars seferi gerçekleştirilmedi.

Bu sefer dışında İstanbul Uluslararası Sabiha Gökçen Havaliman'ından havalanan PC2590 sefer sayılı uçak da sis nedeniyle Kars Harakani Havalimanı'na 3 saat gecikmeli olarak iniş yapabildi.