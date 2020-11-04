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Afyonkarahisar'da otomobil ile pat pat çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, otomobil ile "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Bekir Kocadağ idaresindeki otomobil, ilçe girişindeki Ali Kaleli kavşağında, Orhan Erdoğan'ın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.
Kazada, sürücü Bekir Kocadağ, otomobildeki Birgül, Elif, Mustafa ve Türkan Kocadağ ile tarım aracındaki Orhan ve Sevim Erdoğan, Türkan, Yusuf ve Çiğdem Yılmaz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Orhan ve Sevim Erdoğan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 4 Kasım 2020 Çarşamba 12:48
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