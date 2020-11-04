Bekir Kocadağ idaresindeki otomobil, ilçe girişindeki Ali Kaleli kavşağında, Orhan Erdoğan'ın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracına arkadan çarptı.

Kazada, sürücü Bekir Kocadağ, otomobildeki Birgül, Elif, Mustafa ve Türkan Kocadağ ile tarım aracındaki Orhan ve Sevim Erdoğan, Türkan, Yusuf ve Çiğdem Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Orhan ve Sevim Erdoğan, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.