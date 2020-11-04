İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Gedik köyünde, Mehmet Kumral'a ait evin sobasından sıçrayan kıvılcımlarla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Ev sakinlerinin dışarı çıkmasının ardından ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bir itfaiye aracı ve iki arazözle alevlere müdahale etti.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Olayda, ev kullanılamaz hale geldi.