Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artıyor. Sahte içki üreten ve satanlara yönelik polisin operasyonları da sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bir iş yeri ile Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreslerde, satışa hazır ve yapım aşamasında 1800 litre sahte içki ele geçirildi.

M.A, B.M. ve A.M. gözaltına alındı.