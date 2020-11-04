Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde meydana geldi. Yol çalışması nedeniyle İstanbul istikameti bölünerek çift yönlü ulaşıma açık tutulurken, İstanbul yönüne giden Yalçın Koçak yönetimindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Yokuş aşağı inen kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak hem önünde giden hem de karşı yönden gelen 1'i tır, 7 araca çarptı.

Zincirleme kazada kamyon sürücüsü yara almazken, diğer araçlarda bulunan 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Bazı yaralılar vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarıldı. Kaza nedeniyle TEM'in Ankara ve İstanbul yönünde trafik durdu. Yaralılar, 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu ve Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

"Kaç araca çarptığımı bilmiyorum"

Kazayı gören bir yaşlı kadın freni boşaldığı için kazaya sebep olan kamyon şoförü Yalçın Koçak'ı teselli etti. Yaşlı kadın, "Kaza olur, her şey olur. Benim oğlum daha önce kazada öldü. Bak canında bir şey yok. Para bulunur, mal bulunur, araba da bulunur, her şey bulunur" dedi. Kamyon sürücüsü Yalçın Koçak ise "Fren boşaldı. Kaç araca çarptığımı bilmiyorum. İstanbul'a gidiyordum. Ben yaralanmadım. Ama arabalar kötü oldu. Frenin patladığını fark etmedim" diye konuştu.

Bariyerlerin saplandığı otomobildeki 4 kişi yaralı kurtuldu

Kamyonun çarpmasının ardından bariyerlerin saplandığı ve hurdaya dönen Sezai Okumuş yönetimindeki otomobilde bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Aracı gören diğer sürücüler, otomobildekilerin hafif yaralandığını görünce şaşkınlık yaşadı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü, "Seyir halindeydik. Arkamızda 3- 4 tane araba birbirine çarptı. Bize çarpınca biz de bariyerlere doğru gittik. Çok şükür sağlık durumlarımız iyi. Ağabeyimin kafasında biraz yara var" dedi.